Обзор иноСМИ: «сакральная жертва Третьей мировой», «Техас начал войну против Байдена»

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«Техас начал войну против Байдена»

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Из-за ситуации на границе Техаса в США началось противостояние между штатом и федеральным правительством - такого не случалось в Америке с 1860 года, пишет American Thinker. По версии издания, президент США Джо Байден, «игнорируя суверенитет Америки и ее законы», открыл границы для нелегальных мигрантов. Когда власти техасского города Игл-Пасс попытались остановить поток мигрантов, объявив чрезвычайное положение, Байден «послал туда федералов, чтобы возобновить свое беззаконие».

Губернатор штата Грег Эбботт обратился в окружной суд с требованием остановить федералов и выиграл дело, но затем судьи Верховного суда «присоединились к левому меньшинству» и постановили, что техасские границы должны оставаться открытыми. Однако Эбботт заявил, что не намерен сдаваться. Он подчеркнул, что из-за «незаконной пограничной политики» Байдена более шести миллионов нелегальных мигрантов пересекли южную границу всего за три года.

Переговоры Израиля и ХАМАС по заложникам зашли в тупик

Переговоры о заложниках в секторе Газа, ведущиеся при посредничестве Катара, зашли в тупик из-за отказа Израиля обсуждать постоянное прекращение огня, рассказала Financial Times.

В последнем предложении по обмену заложников на палестинских заключенных шла речь о паузе в боевых действиях длиною в месяц. Предполагалось, что за это время ХАМАС отпустит оставшихся заложников, а Израиль будет поэтапно освобождать палестинских заключенных. Стороны пока также не могут прийти к согласию о порядке освобождения заложников. ХАМАС хочет, чтобы израильские женщины-военнослужащие были освобождены в числе последних, но Израиль требует их освобождения в первую очередь. Сейчас США и другие посредники работают над тем, чтобы убедить Израиль согласиться на продолжительное перемирие.

Почему ЕС передумал конфисковывать российские активы

Эмиратский телеканал Al Arabiya рассказал, что ЕС вряд ли будет конфисковывать замороженные российские активы, несмотря на планы G7 обсудить этот шаг на встрече в феврале. ЕС, США и другие страны заморозили активы российского Центробанка на сумму около 300 миллиардов долларов в 2022 году. Около 200 миллиардов находятся в Европе.

Высокопоставленный чиновник, знакомый с переговорами, заявил Al Arabiya, что между странами-членами ЕС нет согласия по поводу конфискации активов. Европейские чиновники обеспокоены не только законностью такого беспрецедентного захвата суверенных активов, но и потенциальными последствиями для евро: инвесторы могут выйти из активов в евро, опасаясь, что их деньги однажды тоже будут конфискованы. Скорее всего, ЕС согласится на введение налога на прибыль, которую все это время приносят замороженные активы РФ. По оценкам экспертов, в итоге ЕС может передать Украине в течение четырех лет 15-17 миллиардов евро, полученных таким способом.

Зачем Британия лоббирует интересы Украины

Когда Дэвид Кэмерон, глава МИД Великобритании и бывший премьер, посетил Вашингтон в декабре, он нашел время, чтобы обсудить поддержку Украины с Марджори Тейлор Грин, крайне правой республиканкой, которая резко выступает против дальнейшей помощи Киеву, пишет New York Times.

На прошлой неделе Борис Джонсон, еще один бывший премьер, заявил, что не может поверить, что в случае переизбрания Дональд Трамп «бросит украинцев». Особые отношения между Британией и США в последние недели выражаются в «особых просьбах», касающихся поддержки Украины. Британские дипломаты заявили NYT, что Кэмерон и другие высокопоставленные чиновники сделали своим приоритетом обращение к республиканцам по этому поводу. Британские консерваторы считают поддержку Украины «весьма привлекательной стратегией» для Британии, которая после выхода из ЕС не может найти свое место на международной арене. Таким способом Лондон пытается создать для себя имидж мирового лидера «с относительно небольшими издержками».

Польшу предупредили о судьбе «сакральной жертвы Третьей мировой»

Лидеры США не скрывают, что готовятся к войне с Россией, в то же время различные аналитики утверждают, что вооруженный конфликт неизбежен в ближайшее десятилетие, пишет Dziennik Polityczny. Ситуация в Европе не становится стабильнее, а основные проблемы континента вытекают из «доктринальных установок США и НАТО о военном сдерживании РФ», подчеркивает издание.