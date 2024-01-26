В США рассказали о связи между украинским конфликтом и войной в Газе

Украинский кризис и палестино-израильский конфликт имеют много общего, поскольку отражают "титанические" изменения в современной геополитике, характеризующие движением мира к многополярности. Об этом пишет обозреватель газеты New York Times Томас Фридман.

"Хотя эти два фронта сражений могут выглядеть очень по-разному, на самом деле у них много общего. Они отражают титаническую геополитическую борьбу между двумя противоборствующими сетями наций и негосударственными субъектами, чьи ценности и интересы будут доминировать в нашем мире", - пишет обозреватель.

По мнению Фридмана, с одной стороны, в мировом порядке существует "Сеть сопротивления", стремящаяся сохранить закрытые, автократические системы, а с другой "Сеть инклюзивности", пытающаяся создать более открытые, взаимосвязанные, плюрализирующие системы. Борьба двух "сетей" и отражает, пишет обозреватель, формирующийся новый миропорядок.

Он отличается от "относительно стабильной эпохи Pax Americana", начавшейся в 1989 году с падением Берлинской стены.