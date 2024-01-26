Работа энергомоста между Эстонией и Финляндией внезапно приостановлена

Сбой произошел в работе энергомоста EstLink 2 между Эстонией и Финляндией в ночь на пятницу, 26 января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

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Как рассказали в пресс-службе энергокомпании Elering, которая является оператором энергетической смычки, причина инцидента пока неизвестна. Проводится расследование.

В организации подчеркнули, что безопасность поставок электричества в Эстонию гарантирована. До конца пятницы оператор будет использовать резервные мощности в регионе для компенсации объема энергии, которая должна была поступать через EstLink 2. Если устранение неисправности займет больше времени, то с субботы, 27 января, задействуют свободные генераторы.