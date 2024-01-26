В МАГАТЭ заявили о реальной угрозе ядерной аварии на ЗАЭС

В настоящее время существует реальная угроза ядерной аварии на Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Его комментарий появился на официальном сайте организации.

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"Потенциальная угроза крупной ядерной аварии по-прежнему очень реальна", – подчеркивается в заявлении.

При этом, по его словам, эксперты МАГАТЭ не увидели на Украине признаков использования ядерных материалов в военных целях. Гросси пообещал, что проверка соблюдения гарантий безопасности будет продолжена.

Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что МАГАТЭ начинает более адекватно освещать работу по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что в информационных сводках и докладах МАГАТЭ появляется более справедливая информация о той масштабной работе, которая ведется в интересах обеспечения на ЗАЭС надлежащего уровня безопасности.