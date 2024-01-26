Кабмин Украины отменит выплаты внутренним переселенцам из-за требований Запада

Кабинет министров Украины по требованию стран Запада намерен в ближайшее время отменить выплаты на проживание для ряда категорий вынужденных переселенцев. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на вице-премьера страны Ирину Верещук.

Она отметила, что из-за уменьшения доходной части государственного бюджета Киев оказался зависим от решений своих зарубежных партнеров. При этом другие страны постоянно требуют от украинских властей верифицировать выплаты ради оптимизации и уменьшения затрат.

"Речь идет о том, что по международным стандартам [вынужденным переселенцам] два года достаточно для того, чтобы адаптироваться [на новом месте]. Поэтому в ближайшее время ждем внесения изменений от министерства социальной политики", — добавила заместитель главы правительства.

Также вице-премьер уточнила, что в 2022 году Киев предоставил внутренним переселенцам выплаты на общую сумму около $1,5 млрд. По итогам следующего года траты на соответствующие цели увеличились до $1,9 млрд.