В Организации Объединенных Наций (ООН) прошло заседание Совета Безопасности по сбитому военному самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. Газета.Ru

На заседании первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что все данные о происшествии указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева. Он отметил, что украинское руководство «прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена». News.ru