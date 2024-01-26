Совбез ООН провел заседание по сбитому в России Ил-76

В Организации Объединенных Наций (ООН) прошло заседание Совета Безопасности по сбитому военному самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. Газета.Ru
На заседании первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский подчеркнул, что все данные о происшествии указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева. Он отметил, что украинское руководство «прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена». News.ru
Полянский пообещал от лица руководства РФ наказать ответственных за крушение Ил-76. runews24.ru