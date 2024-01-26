В России оценили обещания Трампа на случай президенства

Претендующий во второй раз на президентское кресло экс-лидер США Дональд Трамп обещает в случае победы на выборах за сутки завершить конфликт между Россией и Украиной, однако воспринимать всерьез подобные заявления не стоит, считает политолог Анна Богачева. В случае его победы от США можно не ждать серьезных уступок, политика страны останется в целом прежней, заявила она в беседе с телеканалом "360".

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Военный конфликт нельзя завершить за 24 часа по массе политических, финансовых причин, подчеркнула эксперт.

"Кроме того, официально конфликт проходит между Россией и Украиной, а не Россией и США. Следовательно, американский президент не может своей рукой подписать мирный договор", — добавила она.

Называя трампа "другом России", нельзя забывать, что он в первую очередь представитель США, который стремится помочь своей стране, а не России, добавила политолог.

"Ожидать какие-то серьезные уступки в случае президентства Трампа не стоит", — считает Богачева.

Также маловероятно, что Трамп на посту президента отменил антироссийские санкции, добавила эксперт. Она напомнила, что во времена его первого президенства против России ввели многочисленные рестрикции, в том числе сказавшиеся на ключевых секторах экономики и ударившие по конкретным физлицам.

"Отмена санкций — долгий процесс, где вряд ли будут рассматривать даже пакеты. Скорее всего, Штаты снимут ограничения только для отдельных лиц или компаний. И сделают это после долгого согласования и в случае очевидной выгоды для США", — заключила Богачева.