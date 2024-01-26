Рассекречен разговор Кравчука и Клинтона о националистах на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук на встрече с экс-главой Белого дома Биллом Клинтоном в 1994 году рассказывал об украинских националистах, отмечая, что им нельзя давать возможность расширяться. Об этом сказано в рассекреченном меморандуме по итогам той встречи.

Экс-глава Украины говорил, что в стране есть националисты, которые противостоят ему касательно вопросов ядерного оружия. Кроме того,

Кравчук заявлял, что националисты готовы на необдуманные действия, спекулируют на ситуации и ухудшают ее. Кравчук возглавлял Украину с 5 декабря 1991 года по 19 июля 1994 года. Занимал пост председателя контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе с 28 июля 2020 по 21 февраля 2022 года.

18 января Министерство юстиции России добавило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику, в том числе лозунг "Слава Украине — героям слава", в список нацистских сообществ.