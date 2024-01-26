В ООН назвали число беженцев с Украины

Десять миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома после начала боевых действий. Число беженцев назвал верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает NHK.

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«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — подчеркнул он.

По словам комиссара ООН, около 6,3 миллиона беженцев уехали за рубеж, а еще 3,7 миллиона человек переселились в другие регионы Украины. Он призвал помочь им «восстановить свою жизнь», отремонтировать дома и найти работу.