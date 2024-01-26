Китай прекратил выдачу виз гражданам Литвы, Пекин при этом не предоставил Вильнюсу дополнительной информации о причинах такого решения и о том, носит ли эта мера временный характер. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, его слова приводит портал Delfi.

"Нас об этом проинформировали. Никакой дополнительной информации не предоставляется. Я знаю, что если будет необходимость, граждан Литвы могут принять и в других странах - в Польше или где-то еще", - заявил Ландсбергис.

До этого министерство обороны Литвы запретило военнослужащим и уставным служащим поездки в Россию, Белоруссию и Китай вне службы.

Минобороны Литвы считают, что эти страны собирают информацию о гражданах Литвы, имеющих право доступа к секретной информации и ищут уязвимости для их вербовки. Также правительство Литвы установит исключения для таких поездок, в частности они будут разрешены в случае чрезвычайных обстоятельств, вопросов жизни, касающихся близких родственников и так далее.