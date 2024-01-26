Население Украины в сравнении с 2014 годом уменьшилось в два с половиной раза, такие показатели страной были достигнуты впервые за короткий период, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. Газета.Ru

Он добавил, что никакие «голодоморы», которые придумали власти Украины, даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас. Деловая газета "Взгляд"