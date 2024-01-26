Население Украины в сравнении с 2014 годом уменьшилось в два с половиной раза, такие показатели страной были достигнуты впервые за короткий период. Об этом заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в своих социальных сетях.

"Они так издеваются над украинцами, что у меня волосы поднимаются дыбом", - отметил он.

Азаров уверен, что любой другой народ уже "вытащил и растерзал" бы Зеленского, но население вместо этого предпочитает бежать из страны.

До этого Николай Азаров заявлял, что система правосудия на Украине оказалась полностью разрушена, из-за чего в стране началось бесправие. Экс-глава правительства назвал суды "шарашками", находящимися в полном подчинении у администрации действующего украинского президента Владимира Зеленского.