В Африке объяснили выброшенные на свалки тонны продуктов

«Аргументы и факты» рассказали, что «тысячи тонн» отправленных в Африку российских продуктов оказываются на свалке. Кенийский журналист Джереми Симийю и эфиопский экономист Ааро Эмебет объяснили, что условия жизни в Африке не позволяют хранить продукты долго.

Симийю подчеркнул, что в Африке выбрасывают лишь ставшие опасными для здоровья продукты.

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«Если человек попробует это, то отравится и умрет: даже голодающие в экономически неблагополучных государствах Африки это понимают. <…> К сожалению, я неоднократно видел в помойке российскую тушенку и булки из российской муки. <…> Самому горько об этом говорить, но это правда», — рассказал журналист.

Экономист Ааро Эмебет подчеркнул, что в Африке не удается сохранять продукты так, как это делают в России. У многих местных жителей нет хороших холодильников, также далеко не везде в Африке есть грузовики-рефрижераторы, которые позволяют перевозить еду на большие расстояния, сохраняя ее качество.

По его словам, не хватает в Африке и грамотно устроенных складов, а также там нет стабильного электроснабжения — свет могут отключить на шесть-восемь часов.

«За это время ввиду жаркого климата может протухнуть что угодно. Вы полагаете, консервы хранятся долго? Приезжайте в Африку, здесь банки за день на солнце вздуваются, и внутри образуется яд», — подчеркнул Эмебет.

Эксперт добавил, что из-за сильнейшей влажности хлеб быстро плесневеет, а 20 процентов овощей и фруктов в Африке гибнет еще по пути на продажу. В Нигерии, одной из самых бедных стран Западной Африки, за 2023 год на свалках оказалось 40 процентов продуктов — в 2,5 раза больше, чем в России.

В ноябре 2023 года президент РФ Владимир Путин рассказал, что Россия направила первые корабли с бесплатным зерном в Африку. Первые два сухогруза — по 25 тысяч тонн каждый — отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Позже корабли с пшеницей отправились в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею.