Британец попал в тюрьму из-за орфографической ошибки

В Великобритании мужчина попал в тюрьму из-за орфографической ошибки, которую допустил при общении с бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Kent Online.

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Суд запретил 48-летнему Гэри Янгу контактировать с бывшей, однако тот нарушил судебный запрет и продолжил пытаться общаться с ней в социальной сети. Когда женщина заблокировала его контакт, мужчина стал писать ей с другого аккаунта от имени некоей Мэри Монтгомери. Несмотря на отсутствие подписи, жертва сталкинга догадалась, что это Янг: он делал сразу две ошибки в слове Somerset — писал Sammerset.

После жалобы женщины Янга арестовали. Сперва он утверждал, что не имеет никакого отношения к аккаунту Мэри Монтгомери. Тогда полицейские решили проверить его и попросили написать слово Somerset — мужчина не заметил подвоха и написал слово с теми же ошибками.

«После этого он признался, что, скорее всего, прислал те сообщения с телефона своей тети и, вероятно, сделал это, когда был пьян», — рассказал прокурор в суде.