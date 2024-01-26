Экс-сотрудники Госдепа назвали главные мифы России и США друг о друге

Бывшие сотрудники Госдепартамента США в статье для Foreign Affairs рассказали о мифах о России и США, которые глубоко закрепились в двух странах. Главные из них — представление о США как о гегемоне без союзников и о России как о стране без внутренней политики.

Авторы статьи — Майкл Киммейдж и Джереми Шапиро. Оба они работали в Госдепе во время президентства Барака Обамы. Киммейдж — профессор истории, в Госдепартаменте он работал в отделе политического планирования, отвечая за вопросы России и Украины. Шапиро был старшим помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

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Дипломаты отметили, что с помощью мифов и метафор создаются повествования, которые вдохновляют патриотическую преданность, мотивируют солдат сражаться и помогают объяснить внешний мир.

«Мифы, которые нации лелеют о себе, часто подкрепляются дополнительными мифами, которые они принимают о других», — подчеркивается в статье.

Миф России о США заключается в том, что у Америки есть лишь вассалы, а не союзники, что это гегемонистская держава, которая «скрывает безжалостные амбиции и корысть за взываниями к либеральным принципам и законному порядку».

Американские власти рассматривают Россию как страну без внутренней политики — автократическую державу, чей «злонамеренный лидер безнаказанно и грубо попирает волю граждан». Еще в 1855 году президент США Авраам Линкольн описал Россию как место, «где деспотизм можно воспринимать в чистом виде, без примеси лицемерия», отметили дипломаты.

После более чем столетия напряженности и конфликтов отношения России и США строятся вокруг этих мифов, считают Киммейдж и Шапиро. Мифы «утяжеляют» отношения двух стран, затемняя нюансы и ясное восприятие.

По версии дипломатов, миф России о США «постоянно подталкивает Кремль к пагубной воинственности». А миф о России, которого придерживаются американцы, также является ловушкой, которая заставляет политиков неправильно понимать Кремль и упускать возможности найти компромиссы.

В России также считают, что США помешаны на власти. Американское общество, как полагают многие россияне, «находится под пятой американской элиты, страдающей манией величия». Мифический взгляд на США сводит либеральный международный порядок в глазах россиян к орудию американских амбиций.

В России уверены, что даже после окончания холодной войны Штаты продолжили соблазнять ложной риторикой другие страны, в том числе соседей РФ — Польшу, Румынию и страны Балтии. С этой точки зрения союзники США выглядят лишь инструментами, а не независимыми государствами.