В США одобрили конфискацию российских активов

Комитет по иностранным делам сената США одобрил конфискацию российских активов для помощи Украине и «других целей». Об этом со ссылкой на документы органа сообщает газета «Ведомости».

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Голос в поддержку документа, позволяющего изъять российские деньги, отдали 20 из 21 члена профильного комитета. По словам председателя комитета Бена Кардина, законопроект впервые создаст условия для конфискации средств страны, с которой США не находится в состоянии войны. При этом документ в случае принятия позволит конфисковать и использовать только 5 миллиардов долларов из замороженных странами Запада 300 миллиардов — большая часть активов заблокирована в Европе.

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По словам директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, на начало 2024 года лишь у Канады есть механизм конфискации российских активов. Согласно закону, этот же инструмент в США разрешено использовать только в отношении активов, проходящих по уголовным делам.

«Речь идет о весьма крупных активах, осторожность логична и понятна, равно как и страх перед реакцией России», — добавил научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов.

По его мнению, выгода, которую ЕС получит от конфискации, значима лишь в краткосрочной перспективе, в то время как в средне- и долгосрочной может поставить вопрос о надежности европейского рынка для крупных игроков вроде Индии, Китая и арабских государств.

Администрация президента США Джо Байдена «в принципе приветствовала» принятие законопроекта о конфискации российских средств в размере 300 миллиардов долларов для восстановления Украины. Соответствующую записку направили в комитет по международным отношениям Сената США. По данным журналистов, администрация американского лидера поддержала это решение на фоне появившихся у Вашингтона сложностей с предоставлением финансовой помощи Киеву.