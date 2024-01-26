Рейтинг Байдена за третий год работы составил только 39,8%

Нынешний президент США Джо Байден показал один из наихудших результатов одобрения своей работы на третий год правления за последние 70 лет. Это показали данные исследовательской компании Gallup.

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Эксперты компании публикуют таблицу рейтинга с 1952 года. Исследователи изучают в том числе средние рейтинги одобрения работы в течение третьего года для президентов США. Работу Байдена оценили опрошенные американцы с 20 января 2023 года по 19 января 2024 года.