Госдеп США профинансирует «продвижение демократических институтов» в Киргизии

Госдепартамент США намерен выделить финансирование проектов, направленных на развитие демократических институтов и гражданского общества в Киргизии. Максимальный размер одного гранта составит $50 тысяч, всего планируется выделить 20 таких грантов, сообщает RT со ссылкой на соответствующие документы Госдепа.

Отмечается, что гранты будут предоставляться на конкурсной основе неправительственным организациям (НПО) и ассоциациям, некоммерческим организациям гражданского общества, а также независимым местным СМИ. Приоритетная тема для конкурсных заявок звучит как "продвижение демократических институтов".

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Предполагается, что финансируемые проекты позволят "укрепить демократию" и повысить гражданскую вовлеченность в политику. Причем речь идет, преимущественно, о молодежи в возрасте от 18 до 35 лет.

В США полагают, что инициатива также поможет наладить сотрудничество между гражданами и госорганами, повысить потенциал не менее сельских 20 НПО для работы с местными органами власти. США стремятся работать именно с молодежью из-за того, что она более активна, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, молодых людей выбирают для таких проектов, так как их легче "использовать в своих различных целях", в том числе – "цветных революций".

"Поэтому ставка на молодых людей делается не только в Киргизии, но и по всему миру", — заявил эксперт.

Страны Центральной Азии всегда остаются в центре внимания Америки, так как это для нее "стратегический регион", которая находится между Россией, Китаем и Индией, добавил Блохин. По этой причине США проявляют заинтересованность в Киргизии, считает он.