DM: Жители Бирмингема заметили в местном ручье признак конца света

В британском городе Бирмингем вода в ручье окрасилась в кроваво-красный цвет. Об этом пишет газета Daily Mail.

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"Признак конца света?", - задается вопросом издание, сообщая, что 24 января, представитель местной общественности заметил необычный цвет ручья на Перри-Коммон-Медоуз.

Отмечается, что городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления. Следователи-экологи также пытаются выяснить, что случилось с ручьем.

Представитель совета района Джилли Бермингем разместила фотографию странного явления в соцсети. Ее публикация вызвала большой ажиотаж среди местных жителей, которые задаются вопросом, что это может быть.