Названа главная выгода США от войны двух Корей

В период пандемии сильно обогатились фирмы по производству вакцин, разработке вирусов. За ними стоят крупнейшие инвестиционные фонды США, но сейчас ВПК берет реванш. Чем больше конфликтов, угроз в мире, тем более Госдеп склонен к выдаче долгосрочных заказов. Чем больше конфликтов, тем более востребован ВПК. А у них ситуация в оборонке очень плохая, народ разошелся. Пытаются себя реанимировать. Это интерес номер один, — сказал Прохватилов.