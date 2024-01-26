Совбез ООН провел заседание по сбитому в России Ил-76

В Организации Объединенных Наций (ООН) прошло заседание Совета Безопасности по сбитому военному самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. Об этом пишет ТАСС.

От Москвы на заседании присутствовал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что к трагедии может быть причастна западная военная техника.

Полянский предупредил, что если подтвердится, что Украина использовала европейские снаряды, то ситуация для Запада усложнится. Он отметил, что самолет могли сбить либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердят, что западные страны станут соучастниками преступления, предупредил он.

Дипломат заключил, что Россия пообещала сделать все возможное для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание.