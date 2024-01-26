США заявили, что будут ужесточать санкции против Белоруссии

Американские власти намерены ужесточать санкции, а также принимать иные меры против Белоруссии и ее руководства во главе с президентом Александром Лукашенко. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, опубликованном в четверг

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"США осуждают недавние рейды режима Лукашенко, задержания и в целом продолжающиеся атаки режима против прав человека и демократических устремлений народа Белоруссии", - сказано в документе. Как отметил представитель Госдепартамента, США "продолжат призывать режим к ответу путем введения санкций и другими методами за жесткие внутренние репрессии и поддержку" специальной военной операции РФ на Украине.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил в декабре 2023 года, что Запад, "несмотря на ощутимые провалы своей деструктивной линии на постсоветском пространстве", не оставляет привычки "грубо вмешиваться в дела стран СНГ".