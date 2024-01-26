США запретили России участие в заседании Международного совета по зерну

Власти США отказали российским дипломатам в возможности принять участие в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в Telegram-канале российского диппредставительства в США.

"В очередной раз обращаем внимание общественных кругов и СМИ на деструктивную практику американских властей по ограничению служебных поездок посольства России по территории Соединенных Штатов. Число отказов Госдепартамента на должным образом оформленные нотификационные запросы на командировки за пределы Вашингтона постоянно растет. Причем объяснять причину таких решений чиновники не удосуживаются. Разговаривать с нами бюрократы считают ниже своего достоинства, - отмечается в заявлении. - Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний".