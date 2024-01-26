Президент Палестины заявил, что военного решения для сектора Газа не существует

Для сектора Газа не существует силового или военного решения. Об этом, как передает информационное агентство WAFA, заявил в Рамалле президент Палестины Махмуд Аббас в ходе встречи с министром иностранных дел и вице-премьером Италии Антонио Таяни.

Аббас заявил о своем "твердом неприятии насильственного перемещения палестинского народа". Он подчеркнул, что "для сектора Газа не существует решения в области безопасности или военного решения".

По словам Аббаса, необходимо срочно доставить гуманитарную помощь населению сектора Газа и дать возможность больницам облегчать страдания живущих в анклаве людей.

"Сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина, любые попытки оккупационных [то есть израильских] властей отделить сектор от Западного берега реки Иордан, включая Иерусалим, или повторно оккупировать его, неприемлемы", - заявил он.