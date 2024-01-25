Маск поддержал власти Техаса в ситуации с мигрантами

Ранее губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат имеет «конституционное право на самозащиту» и его власти готовы самостоятельно оборонять границу с Мексикой от «вторжения» нелегальных мигрантов, если власти США не справляются с этой задачей.

В начале недели Верховный суд США постановил убрать проволочное ограждение на американо-мексиканской границе в Техасе, установленную для борьбы с наплывом мигрантов. При этом Национальная гвардия штата не пустила на свою территорию сотрудников пограничной службы, которые должны были перерезать проволоку. До этого в Техасе не раз обвиняли Белый дом в «недостаточной» охране границы и росте нелегальных мигрантов. В итоге власти штата даже начали высылать их на автобусах в другие американские города.