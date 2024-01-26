В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги

В городах Словакии, в том числе и в Братиславе, прошли митинги против планов правительства страны провести масштабную реформу уголовного законодательства. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на РИА Новости.

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В протестных акциях в столице приняли участие около 27 тысяч человек. Люди недовольны намерением правительства смягчить наказания за ряд имущественных и экономических преступлений.

Также власти хотят ликвидировать специальную прокуратуру. Это, как считают в оппозиции, связано с желанием свернуть расследование политически мотивированных уголовных дел.