Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву

Суд в США приговорил россиянина Дунаева к пяти годам четырём месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам четырём месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.
«Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей, и пяти годам под надзором после освобождения», — приводит текст решения суда РИА Новости.
В октябре 2021 года Минюст США заявил об экстрадиции россиянина из Южной Кореи.
Дунаева обвинили в создании Trickbot — пакета программного обеспечения для вымогательства.