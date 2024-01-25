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Суд в США приговорил россиянина Дунаева к пяти годам четырём месяцам тюрьмы

Суд в США приговорил россиянина Владимира Дунаева к пяти годам четырём месяцам тюрьмы по делу о кибермошенничестве.

Суд в США вынес приговор россиянину Дунаеву
© RT на русском

«Подсудимый приговорён к 64 месяцам тюрьмы с учётом времени, проведённого под стражей, и пяти годам под надзором после освобождения», — приводит текст решения суда РИА Новости.

В октябре 2021 года Минюст США заявил об экстрадиции россиянина из Южной Кореи.

Дунаева обвинили в создании Trickbot — пакета программного обеспечения для вымогательства.

В мире
Владимир Дунаев
Министерство юстиции США
Соединенные Штаты