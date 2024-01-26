Эрдоган и Столтенберг провели телефонные переговоры

"В ходе беседы обсуждались глобальные и региональные вопросы, а также одобрение Турцией членства Швеции в НАТО", - подчеркнули в канцелярии.

Накануне Турция утвердила протокол о вступлении Швеции в НАТО. Текст соответствующего закона был опубликован в дополнительном номере официального правительственного вестника Resmî Gazete . Таким образом, после публикации в вестнике протокол о вступлении считается утвержденным президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Ранее его одобрил парламент.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления Швеции в НАТО и примет ответные меры в зависимости от размещения сил альянса.