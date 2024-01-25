Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО . Об этом в четверг, 25 января, сообщает официальный вестник правительства Resmi Gazete.

— Указ президента об утверждении ратификации протокола о вступлении Швеции в НАТО был опубликован в Официальном вестнике правительства, — говорится в сообщении.

В конце декабря прошлого года комиссия по международным делам парламента Турции одобрила заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Великое национальное собрание (парламент) Турции 23 января проголосовало за ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Данное решение турецкого парламента вступит в силу после подписания президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соответствующего указа.