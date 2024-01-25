Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) намеревается поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет Euractiv.

По данным портала, фракция ЕНП является одной из крупнейших в парламенте.

Журналисты отметили, что чиновница пока не делала официальных заявлений о своих планах. Вместе с тем, полагают они, «становится все более очевидным, что это лишь вопрос времени».

В частности, ее должен выдвинуть Христианско-демократический союз (ХДС), членом которого она является. Кроме того, кандидатуру фон дер Ляйен должны поддержать еще две партии.

В Брюсселе полагают, заметили эксперты, что инициативу по выдвижению главы ЕК на второй срок поддержат партия премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» и партия главы правительства Польши Дональда Туска «Гражданская платформа».