$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК

Правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) намеревается поддержать кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии (ЕК). Об этом пишет Euractiv.

Фон дер Ляйен могут выдвинуть на второй срок в качестве главы ЕК
© globallookpress.com

По данным портала, фракция ЕНП является одной из крупнейших в парламенте.

Журналисты отметили, что чиновница пока не делала официальных заявлений о своих планах. Вместе с тем, полагают они, «становится все более очевидным, что это лишь вопрос времени».

В частности, ее должен выдвинуть Христианско-демократический союз (ХДС), членом которого она является. Кроме того, кандидатуру фон дер Ляйен должны поддержать еще две партии.

В Брюсселе полагают, заметили эксперты, что инициативу по выдвижению главы ЕК на второй срок поддержат партия премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» и партия главы правительства Польши Дональда Туска «Гражданская платформа».

Фон дер Ляйен уклонилась от ответа на вопрос, пойдет ли она на второй срок во главе ЕК

Ранее сообщалось, что Урсула фон дер Ляйен сможет претендовать на пост генсека Североатлантического альянса после того, как Йенс Столтенберг покинет этот пост.

В мире
Урсула фон дер Ляйен
Йенс Столтенберг
НАТО
Еврокомиссия
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости