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ХАМАС заявило о готовности на взаимный обмен пленными с Израилем

Палестинское движение ХАМАС готово освободить израильских пленных, если еврейское государство отпустит палестинских пленных. Об этом заявил член руководства ХАМАС Усама Хамдан.

В ХАМАС выдвинули условие освобождения израильских пленных
© globallookpress.com

"ХАМАС освободит находящихся у него задержанных [израильтян], если израильский враг освободит наших пленных, - приводит его слова телеканал Al Jazeera. - Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными".

"ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом [ООН]", - подчеркнул член руководства движения.

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