В ХАМАС выдвинули условие освобождения израильских пленных

"ХАМАС освободит находящихся у него задержанных [израильтян], если израильский враг освободит наших пленных, - приводит его слова телеканал Al Jazeera. - Мы со всей серьезностью относимся к предложениям посредников по прекращению агрессии и обмену пленными".



"ХАМАС объявляет, что будет соблюдать любое решение о прекращении огня, вынесенное Международным судом [ООН]", - подчеркнул член руководства движения.