Херш: в мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху

Он отметил, что Зеленского и Нетаньяху «все больше осуждают в большей части мира» из-за их действий в конфликтах на Украине и секторе Газа.

«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его один клуб с этим двумя лидерами», — добавил Херш.

В связи с этим он назвал вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа «катастрофическим», а решение бомбит хуситов — признаком «политической паники». При этом, по словам Херша, вся ирония этого заключатся в «растущем уважении» за пределами Запада к главам РФ и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину.