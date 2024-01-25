$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Херш: в мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху

В мире растет недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. Такое мнение у себя на портале высказал американский журналист Сеймур Херш.

Херш: в мире растет недовольство Зеленским, Байденом и Нетаньяху
© РИА Новости

Он отметил, что Зеленского и Нетаньяху «все больше осуждают в большей части мира» из-за их действий в конфликтах на Украине и секторе Газа.

«Поддержка Байденом Украины и Израиля в их войнах и недавнее решение атаковать хуситов в Йемене поместили его один клуб с этим двумя лидерами», — добавил Херш.

В связи с этим он назвал вмешательство Байдена в конфликты на Украине и в секторе Газа «катастрофическим», а решение бомбит хуситов — признаком «политической паники». При этом, по словам Херша, вся ирония этого заключатся в «растущем уважении» за пределами Запада к главам РФ и Китая Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

В мире
Сеймур Херш
Владимир Зеленский
Джозеф Байден
Биньямин Нетаньяху
Цзиньпин Си
Владимир Путин
Израиль
Соединенные Штаты
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости