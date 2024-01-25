В Азербайджане продлили арест бывших глав Нагорного Карабаха

Напомним, что Гукасян, Саакян, Арутюнян и Ишханян были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана в октябре 2023 года. Их обвинили в терроризме, а также проведении учений с целью терроризма. Помимо этого, Арутюняна также обвинили в развязывании агрессивной войны, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и умышленном убийстве. Все задержанные были отправлены под арест на четыре месяца.