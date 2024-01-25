В Азербайджане продлили арест бывших глав Нагорного Карабаха
Бинагадинский районный суд города Баку продлил срок ареста бывших глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на четыре месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство APA.
Отмечается, что суд продлил арест Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и Араика Арутюняна. Кроме того, арест был также продлен для бывшего министра иностранных дел НКР Давида Бабаяна, экс-главы парламента Давида Ишханяна, бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна и заместителя командующего армянскими силами в Карабахе Давида Манукяна.
Напомним, что Гукасян, Саакян, Арутюнян и Ишханян были задержаны Службой госбезопасности Азербайджана в октябре 2023 года. Их обвинили в терроризме, а также проведении учений с целью терроризма. Помимо этого, Арутюняна также обвинили в развязывании агрессивной войны, нарушении норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и умышленном убийстве. Все задержанные были отправлены под арест на четыре месяца.