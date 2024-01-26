В Иране опровергли сообщения, что США предупреждали Тегеран о готовящемся теракте

Иран отрицает, что правительство США заранее предупредило Тегеран о готовящемся теракте в Кемране. Об этом сообщает агентство со ссылкой на источники.

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"В пятницу информированный дипломатический источник в интервью IRNA опроверг утверждение Wall Street Journal о том, что разведка США предупредила Иран перед террористическим инцидентом в Кермане", - сообщает агентство.

До этого американская газета Wall Street Journal писала, что США тайно предупреждали Иран о теракте, совершенном в начале января на территории исламской республики в Кермане.

По данным источников газеты, информация, переданная Ирану, "была достаточно конкретной", чтобы она могла оказаться полезной для Тегерана. Несмотря на это, пишет издание, Иран не смог предотвратить взрывы в городе Керман.