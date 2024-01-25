США тайно предупредили Иран о теракте

«Правительство США следовало давней политике "обязанность предупреждать", которая применялась всеми администрациями, чтобы предупреждать государства о потенциальных угрозах. Мы предупреждаем об этом отчасти потому, что не хотим, чтобы жертвами террористических атак были ни в чем не повинные люди», — заявил чиновник.