В Литве хотят продлить ограничения на въезд в страну для россиян

Власти Литвы хотят на год продлить действующие для граждан РФ и Белоруссии ограничения на въезд и пребывание в стране. О таком намерении МИД страны сообщило агентство BNS, на сайте ведомства информации об этом пока нет. ТАСС

Как сообщили в МИД Литвы, запреты в отношении белорусов будут усилены, однако в меньшей степени, чем для граждан РФ. Так, граждан Белоруссии могут не досматривать вновь на второй контрольной пограничной линии, в отличие от россиян, для которых повторная проверка обязательна. Москва24