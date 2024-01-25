Венгрия поможет Молдавии провести переговоры о вступлении в ЕС

По словам Орбана, страны стремятся к сотрудничеству и позитивно друг друга оценивают. Он заверил, что Венгрия как и прежде будет поддерживать членство Молдавии в ЕС, так как оно полезно не только для страны, но для самого Евросоюза, которому нужна «новая энергия».