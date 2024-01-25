Итальянские фермеры присоединились к протестам французов и немцев

Итальянские фермеры начали проводить пробеги на своих тракторах по всей стране - от Эмилии-Романьи до Сицилии, пишет RaiNews. Они поддержали масштабные протесты, которые ранее начались во Франции и Германии.

Фермерские протесты нацелены на сельскохозяйственную политику ЕС. Среди требований фермеров - субсидии, пересмотр оптовых цен, запрет синтетического мяса и использования насекомых в производстве продуктов.

RaiNews отмечает, что производители пшеницы и кукурузы с 2024 года обязаны оставлять необработанными четыре процента посевных земель площадью более десяти гектаров, это также вызывает недовольство фермеров.

В Абруццо десятки тракторов заблокировали пункт оплаты за проезд по местной автомагистрали. Похожим образом фермеры на тракторах и фургонах заблокировали дорогу в Лацио.

На акции протеста в Сицилии выступил Франко Кальдероне, один из организаторов.

«Мы вышли на улицы в целях защиты, чтобы не есть сверчковую муку, синтетическое мясо и овощи из Северной Африки», - заявил он.