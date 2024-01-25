Стратег республиканцев раскрыл, почему демократам стоит беспокоиться

«Демократам следует беспокоиться… Жители Нью-Гэмпшира, как правило, очень практичные и уравновешенные люди. Они понимают, что Джо Байден слишком стар и ему не хватает когнитивных способностей, чтобы быть президентом Соединенных Штатов… В то же время жители Нью-Гэмпшира (включая зарегистрированных демократов) оглядываются вокруг и видят, что каждый аспект американской жизни деградировал при администрации Байдена», — заявила Тейт.