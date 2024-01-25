Израиль раскрыл секретные приказы, чтобы опровергнуть обвинения в геноциде

Израиль пытается опровергнуть обвинения в геноциде населения Палестины, выдвинутые со стороны ЮАР. Команда израильских юристов уже оспорила обвинение, предоставив суду «секретные приказы», отданные как гражданскими, так и военными чиновниками страны.

Об этом пишет The New York Times.

Газета отмечает, что израильская сторона рассекретила уже «более 30 секретных приказов», которые, по мнению юристов, должны опровергнуть утверждения о геноциде в секторе Газа, где число погибших в результате военной операции ЦАХАЛ, по данным палестинского Минздрава, превысило 25,7 тыс. Раскрытые документы, как полагает Израиль, наоборот, показывают его усилия по «уменьшению смертности среди палестинского гражданского населения».

Издание обращает внимание на то, что конвенция о геноциде 1948 года, в нарушении которой Южная Африка обвиняет Израиль, не определяет геноцид исключительно как убийство представителей определённой этнической или национальной группы: в документе говорится, что убийства должны быть совершены «с намерением уничтожить» эту группу.

Таким образом, «всё зависит от намерения», отметила профессор Оксфордского университета и содиректор Оксфордского института этики, права и вооружённых конфликтов Джанина Дилл.