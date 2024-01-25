Премьер Швеции согласился обсудить с Орбаном вступление в НАТО

«Я с нетерпением жду возможности более подробно обсудить с вами все эти вопросы в Будапеште в удобное для нас обоих время. У нас также будет возможность встретиться на важном заседании Европейского совета в Брюсселе 1 февраля», — говорится в письме шведского премьера.