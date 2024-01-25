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Финские власти задержали почти два десятка человек на границе с Россией

В четверг, 25 января, финские пограничники задержали 18 предполагаемых нарушителей на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу страны.

Финские власти задержали почти два десятка человек на границе с Россией
© РИА Новости

Пограничники заявили, что люди, подозреваемые в нарушении границы, были задержаны в Иматре, к северу от пограничного пункта. Они пересекли границу пешком и подали прошения об убежище.

В группу входили мужчины, женщины и дети, по предварительным данным — выходцы с Ближнего Востока.

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Осенью стало известно о планах властей Финляндии закрыть часть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло за последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.

30 ноября финские власти закрыли все девять пропускных пунктов на границе с Россией. С 14 декабря Финляндия решила открыть два КПП, но они были снова быстро закрыты из-за потока просителей убежища.

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