Финские власти задержали почти два десятка человек на границе с Россией

В четверг, 25 января, финские пограничники задержали 18 предполагаемых нарушителей на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пограничную службу страны.

Пограничники заявили, что люди, подозреваемые в нарушении границы, были задержаны в Иматре, к северу от пограничного пункта. Они пересекли границу пешком и подали прошения об убежище.

В группу входили мужчины, женщины и дети, по предварительным данным — выходцы с Ближнего Востока.

Осенью стало известно о планах властей Финляндии закрыть часть КПП на границе с РФ. В пограничной службе страны заявляли, что количество просителей убежища, пересекающих сухопутную границу двух стран, кратно выросло за последнее время. Сообщалось, что в основном въехать в Финляндию пытаются выходцы из Йемена, Ирака и Сомали.