Еще одна страна призвала Сербию ввести санкции против РФ

Специальный посланник Великобритании по Западным Балканам Стюарт Пич обратился к сербским властям с призывом присоединиться к санкционной политике в отношении России.

"Великобритания призывает Сербию ввести санкции против России, поскольку она является последней страной на Западных Балканах, которая этого не сделала, а также [призывает] расследовать возможные нарушения на выборах, состоявшихся в декабре, чтобы сохранить целостность избирательного процесса", - приводит агентство Танюг слова Пича.

Экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА), лидер "Движения социалистов" Александар Вулин в ответ на заявление британца подчеркнул, что Белград "не позволит иностранцам назначать свое правительство и не будет вводить санкции против России".

22 января сербском издании "Политика" был опубликован совместный материал посла Германии в Сербии Анке Конрад и посла Франции Пьера Кошара, в котором дипломаты призвали сербские власти определить вступление в ЕС как национальный приоритет и подтвердить свою приверженность европейской безопасности путем присоединения к санкционной политике, направленной против РФ. Вулин, комментируя материал европейских послов, также отмечал, что "для того, чтобы послы выбрали правительство вместо сербов, им придется дождаться, пока мы станем их колонией, или хотя бы НАТО нас оккупирует".