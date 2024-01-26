ХАМАС: решение Международного суда по Газе ведет к изоляции Израиля

Палестинское движение ХАМАС считает, что решение Международного суда ООН, принятые по отношению к действиям израильских властей в секторе Газа, ведет к изоляции Израиля. Такое мнение высказал представитель палестинского радикального движения.

"Решение суда в Гааге принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газа способствует изоляции Израиля", - отметил представитель ХАМАС, слова которого процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Некоторое время назад МИД Палестины указал, что "Международным судом вынесено решение в пользу гуманности и международного права". Как отметили в палестинском министерстве, решение суда в Гааге "является важным напоминанием, что нет ни одного государства, которое было бы выше закона".

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом заявила председатель суда Джоан Донохью, оглашая решение по иску ЮАР к Израилю о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. По ее словам, после изучения представленных документов суд пришел к выводу, что "палестинцы являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде".