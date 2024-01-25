В Китае НАТО назвали «ходячей военной машиной»

НАТО является «ходячей военной машиной», приносящей хаос всюду, где бы она ни появилась. Так официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

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Представитель Минобороны Китая отреагировал на недавнее заявление генсек НАТО Йенс Столтенберг о региональном характере альянса. По его словам, такое высказывание является неподобающим, поскольку, будучи региональной военной организацией, НАТО развязывала войны и участвовала в них с момента своего создания.

У Цянь подчеркнул, что альянс продолжает приближаться к Азиатско-Тихоокеанскому региону, обосновывая это несуществующей «китайской угрозой» и подрывая региональную безопасность.

«Следует сказать, что НАТО — это ходячая "военная машина", и где бы она ни появилась, она всюду несет беспорядки», — констатировал он.