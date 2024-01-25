Обзор иноСМИ: отчаянное положение ВСУ и просчет США на Ближнем Востоке

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«Зеленский отправит ее на фронт»: британцы об украинской теннисистке Котляр

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Британский таблоид Daily Mail рассказал, как 16-летней украинской теннисистке Елизавете Котляр пришлось приносить извинения за рукопожатие с россиянкой Владой Минчевой. Рукопожатие бросило вызов неписаному правилу соотечественников Котляр не пожимать руки своим российским и белорусским оппонентам, отмечает газета.

Отец спортсменки Константин Котляр заявил, что его дочь забылась в стрессовой ситуации и автоматически пожала руку сопернице. Читатель Daily Mail под ником Foresight отметил, что это спортивное мероприятие, и в него не должна вмешиваться политика. Kinmack добавил, что отказ от игры имеет больше смысла, чем осуждение за традиционное рукопожатие. Spiniflex предположил, что Котляр «лучше попросить политическое убежище - если она вернется домой, Зеленский отправит ее на фронт». Eric Says отметил, что «только люди, достаточно сильные, чтобы пожать друг другу руки, сделают мир лучше и безопаснее - как мост через бурную реку».

«Украинские солдаты экономят боеприпасы»

Французская газета Le Figaro рассказала, что находящимся под Купянском солдатам ВСУ не хватает снарядов, поэтому им приходится их экономить. Сержант по имени Михаил заявил изданию, что военные часто могут сделать лишь один выстрел за раз - им разрешают пускать всего три снаряда в день.

Он добавил, что российские войска «беспрерывно усиливают давление». Раньше перед подразделением Михаила стояла одна артиллерийская батарея, а теперь их несколько. Он подчеркнул, что уже к весне ВСУ необходимо получить больше людей, боеприпасов, а также истребители F-16 и ракеты SCALP.

НАТО начала крупнейшие учения со времен холодной войны

Десантный корабль ВМС США Gunston Hall 24 января покинул порт, чтобы присоединиться к крупнейшим учениям НАТО со времен холодной войны, сообщает Reuters. Около 90 тысяч военнослужащих из США и других союзников по НАТО будут задействованы в маневрах Steadfast Defender-2024, которые продлятся до мая.

К учениям присоединятся более 50 кораблей - от авианосцев до эсминцев, более 80 истребителей, вертолетов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, в том числе 133 танка и 533 БМП. Цель Steadfast Defender-2024 - отрепетировать действия НАТО в случае нападения России. Как отмечает Reuters, в описании учений Россия не упоминается, но в своем главном стратегическом документе НАТО определила Москву как наиболее значительную и прямую угрозу. В МИД России уже заявили, что масштаб этих учений знаменует собой возвращение альянса к схемам холодной войны.

Как Россия оценит сближение Турции со Швецией

Турецкий парламент одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Как пишет Sabah, неожиданным предвестником этого стал твит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который еще не одобрил членство Швеции.

Орбан «открыл дверь» к членству Стокгольма, рассказав, что пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о шведской заявке. Как отмечает Sabah, и Турция, и Венгрия сохраняют хорошие отношения с Россией - ни Анкара , ни Будапешт не согласны с санкциями Запада против Москвы. В РФ считают расширение НАТО угрозой, но Швеция не имеет границы с Россией, напоминает газета. Sabah отмечает, что на фоне всех этих новостей появилась информация о визите президента России Владимира Путина в Турцию в ближайшие дни.

«США поддержали Израиль и просчитались»

Бывший офицер Корпуса морской пехоты США, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер заявил в эфире Danny Haiphong, что впервые в современной истории Израиль начал приносить Америке ущерб: необходимые Вашингтону страны Глобального Юга дистанцировались от США, так как американцы поддержали израильскую армию.