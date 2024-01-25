Politico: страны ЕС не смогут противостоять России без помощи США
Европейские страны уязвимы и не способны противостоять России без помощи США, говорится в материале газеты Politico.
Подчёркивается, что войска Европы, зависящие от контрактников, с трудом набирают военнослужащих. По данным издания, сложная ситуация сложилась только в Германии, Великобритании, Испании и Франции, но также в странах, которые находятся ближе к России — Румынии, Польше и Болгарии.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в прибалтийских странах появились сомнения в том, что США будут их защищать в случае войны.