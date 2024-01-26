Никки Хейли поддержала Техас в борьбе с нелегальной миграцией

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддержала штат Техас на фоне решения Верховного суда США о возможности удалить колючую проволоку на границе с Мексикой, штат, по мнению Хейли, имеет право защищать себя. Об этом она заявила в интервью Fox News.