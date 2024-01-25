Греческие фермеры в знак протеста перекрыли ряд дорог тракторами

Греческие фермеры по всей стране вышли на митинги, требуя у властей финансовой поддержки пострадавшим от разрушительных наводнений осенью 2023 года хозяйствам, они перекрыли ряд дорог своими тракторами, передает Newsbomb. По данным портала, надолго заблокировать движение не получилось, сотням тракторов помешали правоохранители.

Фермеры требуют немедленных и существенных мер по поддержке их доходов, чтобы они могли продолжать производство, — говорится в сообщении.

Как стало известно порталу, аграрии из Фессалии, Стерео Греции, Центральной и Западной Македонии, Пелопоннеса, Западной Греции, Эпира, Крита и Пелопоннеса вышли на митинги со своей сельскохозяйственной техникой. Сотни тракторов из префектуры Кардица и Фарсала собрались на развязке E-65 с целью выехать на автомагистраль, но им помешали полицейские. Образовалось столпотворение, и фермерам пришлось добираться до нового шоссе пешком, чтобы устроить символическую блокаду там.

Ожидается, что в четверг, 25 января, аграрии заблокируют движение на развязке Науса. Подобные акции запланированы еще в нескольких регионах и затянутся не на один день, пишет портал.