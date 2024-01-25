Гейтс назвал самую популярную теорию заговора со своим участием

Самой популярной теорией заговора с участием основателя Microsoft Билла Гейтса является поголовное чипирование жителей США при помощи вакцин. Об этом заявил сам миллиардер в ходе выступления на подкасте The Rest Is Politics, передает LADbible.

Гейтс признался в том, что люди несколько раз подходили к нему на улице для предъявления ему претензий. Они, как указал миллиардер, говорили ему, что он их чипировал и теперь следит за ними.

Как отметил основатель Microsoft, многие выражают уверенность в том, что он причастен к чипированию. Кроме того, по его словам, некоторые конспирологи считают, что именно он создал пандемию COVID-19. По их мнению, Гейтс это сделал для того, чтобы заработать на вакцинах.